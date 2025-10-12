சினிமா

கலைமாமணி விருதுகள் - புகைப்படங்கள்

சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக தமிழ்நாடு இயல், இசை, நாடக மன்றத்தின் மூலம் பல்வேறு கலைப் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த சிறந்த கலைஞர்களுக்கு கலைமாமணி விருது வழங்கும் விழாவில், 2021, 2022 மற்றும் 2023-ஆம் ஆண்டுகளுக்கான கலைமாமணி விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வில், திரைப்பட இசையமைப்பாளர் அனிருத்துக்கு கலைமாமணி விருது மற்றும் விருதிற்கான 3 சவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் விருது பட்டயத்தையும் வழங்கி கெளரவித்த தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக தமிழ்நாடு இயல், இசை, நாடக மன்றத்தின் மூலம் பல்வேறு கலைப் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த சிறந்த கலைஞர்களுக்கு கலைமாமணி விருது வழங்கும் விழாவில், 2021, 2022 மற்றும் 2023-ஆம் ஆண்டுகளுக்கான கலைமாமணி விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வில், திரைப்பட இசையமைப்பாளர் அனிருத்துக்கு கலைமாமணி விருது மற்றும் விருதிற்கான 3 சவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் விருது பட்டயத்தையும் வழங்கி கெளரவித்த தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
Updated on
நடிகை சாய் பல்லவிக்கு கலைமாமணி விருதும், 3 சவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் விருது பட்டயத்தையும் வழங்கி கெளரவித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
நடிகை சாய் பல்லவிக்கு கலைமாமணி விருதும், 3 சவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் விருது பட்டயத்தையும் வழங்கி கெளரவித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
திரைப்பட நடன இயக்குநர் சாண்டி என்கிற அ. சந்தோஷ்குமாருக்கு கலைமாமணி விருது மற்றும் விருதிற்கான 3 சவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் விருது பட்டயத்தையும் வழங்கி கெளரவித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
திரைப்பட நடன இயக்குநர் சாண்டி என்கிற அ. சந்தோஷ்குமாருக்கு கலைமாமணி விருது மற்றும் விருதிற்கான 3 சவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் விருது பட்டயத்தையும் வழங்கி கெளரவித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
திரைப்பட நடிகர் விக்ரம் பிரபுவுக்கு 2022-ம் ஆண்டுக்கான கலைமாமணி விருது வழங்கி கெளரவித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
திரைப்பட நடிகர் விக்ரம் பிரபுவுக்கு 2022-ம் ஆண்டுக்கான கலைமாமணி விருது வழங்கி கெளரவித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
திரைப்பட நடிகர் திரு. எம்.ஜார்ஜ் மரியான் அவர்களுக்கு கலைமாமணி விருது மற்றும் விருதிற்கான 3 சவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் விருது பட்டயத்தையும் வழங்கி கெளரவித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
திரைப்பட நடிகர் திரு. எம்.ஜார்ஜ் மரியான் அவர்களுக்கு கலைமாமணி விருது மற்றும் விருதிற்கான 3 சவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் விருது பட்டயத்தையும் வழங்கி கெளரவித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
குரலிசைக் கலைஞர் முனைவர் ஆர்.காஷ்யப் மகேஷ் அவர்களுக்கு கலைமாமணி விருது மற்றும் விருதிற்கான 3 சவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் விருது பட்டயத்தையும் வழங்கி கெளரவித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
குரலிசைக் கலைஞர் முனைவர் ஆர்.காஷ்யப் மகேஷ் அவர்களுக்கு கலைமாமணி விருது மற்றும் விருதிற்கான 3 சவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் விருது பட்டயத்தையும் வழங்கி கெளரவித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
சிறப்பு விருதான பாரதியார் விருதினை (இயல்) முனைவர் ந.முருகேசபாண்டியனுக்கு வழங்கி சிறப்பித்ததோடு, விருதாளருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசுத் தொகைக்கான காசோலையுடன், 3 சவரன் எடையுள்ள தங்கப் பதக்கத்தையும் வழங்கி கெளரவித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
சிறப்பு விருதான பாரதியார் விருதினை (இயல்) முனைவர் ந.முருகேசபாண்டியனுக்கு வழங்கி சிறப்பித்ததோடு, விருதாளருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசுத் தொகைக்கான காசோலையுடன், 3 சவரன் எடையுள்ள தங்கப் பதக்கத்தையும் வழங்கி கெளரவித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
சிறப்பு விருதான பாலசரசுவதி விருதினை (நாட்டியம்) பத்மஸ்ரீ முத்துகண்ணம்மாள் அவர்களுக்கு வழங்கி சிறப்பித்ததோடு, விருதாளருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசுத் தொகைக்கான காசோலையுடன், 3 சவரன் எடையுள்ள தங்கப் பதக்கத்தையும் வழங்கி கெளரவித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
சிறப்பு விருதான பாலசரசுவதி விருதினை (நாட்டியம்) பத்மஸ்ரீ முத்துகண்ணம்மாள் அவர்களுக்கு வழங்கி சிறப்பித்ததோடு, விருதாளருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் பரிசுத் தொகைக்கான காசோலையுடன், 3 சவரன் எடையுள்ள தங்கப் பதக்கத்தையும் வழங்கி கெளரவித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
திரைப்பட நடிகர் திரு. எஸ்.ஜே.சூர்யா அவர்களுக்கு கலைமாமணி விருது மற்றும் விருதிற்கான 3 சவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் விருது பட்டயத்தையும் வழங்கி கெளரவித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
திரைப்பட நடிகர் திரு. எஸ்.ஜே.சூர்யா அவர்களுக்கு கலைமாமணி விருது மற்றும் விருதிற்கான 3 சவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் விருது பட்டயத்தையும் வழங்கி கெளரவித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
திரைப்பட இயக்குநர் திரு. லிங்குசாமி அவர்களுக்கு கலைமாமணி விருது மற்றும் விருதிற்கான 3 சவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் விருது பட்டயத்தையும் வழங்கி கெளரவித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
திரைப்பட இயக்குநர் திரு. லிங்குசாமி அவர்களுக்கு கலைமாமணி விருது மற்றும் விருதிற்கான 3 சவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் விருது பட்டயத்தையும் வழங்கி கெளரவித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
தவில் கலைஞர் திரு. திருக்கடையூர் டி.ஜி. பாபுவுக்கு கலைமாமணி விருது மற்றும் விருதிற்கான 3 சவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் விருது பட்டயத்தையும் வழங்கி கெளரவித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.
தவில் கலைஞர் திரு. திருக்கடையூர் டி.ஜி. பாபுவுக்கு கலைமாமணி விருது மற்றும் விருதிற்கான 3 சவரன் தங்கப் பதக்கம் மற்றும் விருது பட்டயத்தையும் வழங்கி கெளரவித்த முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

கலைமாமணி விருது

Related Stories

No stories found.