தியாகராஜா டாக்கீஸ் புதிய தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் தொடக்க விழா - புகைப்படங்கள்
தியாகராஜா டாக்கீஸ் புதிய தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் தொடக்க விழா - புகைப்படங்கள்
திரைப்படத் துறையில் புதிய முயற்சிகளை முன்னெடுக்கும் நோக்கில் தொடங்கப்பட்டுள்ள தியாகராஜா டாக்கீஸ் தயாரிப்பு நிறுவனத்தின் தொடக்க விழாவில் திரையுலகைச் சேர்ந்த பிரபலங்கள், இயக்குநர்கள், தயாரிப்பாளர்கள், நடிகர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.
தியாகராஜா டாக்கீஸ் நிறுவனத்தின் தொடக்க விழா இன்று கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
விழாவில் நடிகர் சூரி.
விழாவில் டாக்டர் ஐசரி கே. கணேஷ்.
விழாவில் இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு.
விழாவில் நடிகர் ஜெய்.
விழாவில் இயக்குநர் மற்றும் நடிகர் சுந்தர் சி.
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