ஜார்க்கண்டில் ரோப் கார்கள் மோதி விபத்து - புகைப்படங்கள்

ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின், திரிகுட் மலைப்பகுதியில் அமைந்துள்ள பாபா பைடியநாத் கோயிலுக்குப் பக்தர்கள் சென்று திரும்பும் வழியில் `ரோப் கேபிள் கார்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி விபத்து ஏற்பட்டது.

By DIN | Published on : 11th April 2022 05:38 PM | Last Updated : 11th April 2022 06:12 PM