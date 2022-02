டி20 போட்டி: இந்திய அணி அபார வெற்றி

வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 20 ஒவர்களில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 167 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்த நிலையில், 17 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி வெற்றிபெற்று தொடரை முழுமையாக வென்றது.

By DIN | Published on : 21st February 2022 08:20 PM | Last Updated : 21st February 2022 08:40 PM