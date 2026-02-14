15.2.1976: கார்டுதாரருக்கு மாதம் 30 கிலோ அரிசி

சென்னை, பிப், 13 - கார்டுதாரர்களுக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு இனி 30 கிலோ அரிசி குறைந்தபட்சம் கிடைக்கும்.
மாதம் ரூ. 500-ம் அதற்கு அதிகமாகவும் வருமானம் உள்ளவர்களின் கார்டுகளுக்கு கிலோ ரூ. 2-50 வீதம் 30 கிலோ பச்சரிசி சப்ளை செய்யப்படும். இதுவரை 20 கிலோ சப்ளை செய்யப்பட்டு வந்தது.
'சென்னை நகர், கோவை, குமரி ஜில்லாவில் எல்லைப் பகுதி ஆகியவற்றிலுள்ள கார்டுதாரர்களும், நீலகிரி ஜில்லாவிலுள்ள கார்டுதாரர்களும் தற்போதுள்ள அளவில் அல்லது 30 கிலோ - இதில் எது அதிகமோ அதனை பெறலாம்.
இந்த உத்தரவு நடப்பு மாதத்திலிருந்து அமலுக்கு வருகிறது.
ஹைதராபாத், பிப். 14 - இன்று அதிகாலையில் போங்கிர் ஸ்டேஷன் அருகில் கோதாவரி எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலின் 7 பெட்டிகள் தடம் புரண்டன. பிரயாணிகள் யாரும் காயமடையவில்லை. (ஹைதராபாத்திலிருந்து சுமார் 28 மைல் தொலைவில் உள்ள இடம் இது.)
"லூப்" லைனிலிருந்து, மெயின் லைனுக்கு ரயில் மாறுகையில், இந்த விபத்து நேரிட்டதாக நேரில் பார்த்தவர்கள் கூறுகின்றனர்.
முதலிருந்த 4 பெட்டிகளும் கடைசியிலிருந்த 3 பெட்டிகளும் தண்டவாளத்திலிருந்து இறங்கவில்லை. நடுவிலிருந்த 7 பெட்டிகள் தான் தடம் புரண்டன என்றும், அவற்றின் பெட்டிகள் தூள் தூளாகநொறுங்விட்டன. என்றும் இவர்கள் கூறுகிறார்கள்.
முன் பகுதியில் இருந்த 4 பெட்டிகளை வேறு ஒரு இஞ்ஜின் இழுத்துக் கொண்டு காலை 6 மணிக்கு செகந்திராபாத் வந்து சேர்ந்தது. இதில் பிரயாணிகள் வந்தனர்.
விபத்து ஏற்பட்டபோது உயரே படுத்துக் கொண்டிருந்த சில பிரயாணிகள் கீழே விழுந்து விட்டனர். ஆனால் காயம் ஏற்படவில்லை.
