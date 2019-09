விக்ரம் லேண்டருடன் இதுவரை தகவல் தொடர்பை மேற்கொள்ள முடியவில்லை: இஸ்ரோ தகவல்

நிலவில் சாய்ந்த நிலையில் இருக்கும் விக்ரம் லேண்டருடன் இதுவரை தகவல் தொடர்பை மேற்கொள்ள முடியவில்லை என்று இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது.



நிலவின் தென்துருவப் பகுதியில் லேண்டர் விக்ரம் வேகமாக தரை இறங்கியதால் அது சாய்ந்துள்ளதே தவிர உடைந்துவிடவில்லை என்று இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் நேற்று தெரிவித்தனர்.

இந்த நிலையில், சாய்ந்த நிலையில் இருக்கும் விக்ரம் லேண்டருடன் தகவல் தொடர்பை ஏற்படுத்த அனைத்து வகையிலும் நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், இதுவரை விக்ரம் லேண்டருடனான தகவல் தொடர்பை ஏற்படுத்த முடியவில்லை என்று இஸ்ரோ தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் இன்று விளக்கம் கொடுத்துள்ளது.

