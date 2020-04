பஞ்சாப்: கரோனா பாதித்த காவல் உதவி ஆணையர் மரணம்

பஞ்சாப் மாநிலம் லூதியாணாவில் காவல் உதவி ஆணையராக பணியாற்றி வந்த அனில் கோலி, கரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் இன்று அவர் மரணம் அடைந்தார்.

இந்தியாவில், முதல் முறையாக கரோனா பாதித்து காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் மரணம் அடைந்துள்ளார்.

Sad News

ACP Anil Kohli passed away.

Died of #COVIDー19 . Was admitted in SPS Hospital Ludhiana