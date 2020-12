நல்ல செய்தி: தில்லியில் உணவகம் தொடங்கினார் 'பாபா கா தாபா' முதியவர்

புது தில்லி: தில்லி சாலையோரத்தில் பாபா கா தாபா என்ற உணவகத்தை நடத்தி வந்த முதியவரைப் பற்றிய செய்தி சமூக வலைத்தளங்களில் பரவியதன் மூலம், ஆதரவும், நிதியும் குவிந்ததையடுத்து தில்லியில் புதிய உணவகத்தை திறந்துள்ளார் அந்த முதியவர்.

திங்கள்கிழமை திறக்கப்பட்டுள்ள அந்த புதிய உணவகத்துக்கும் பாபா கா தாபா என்றே பெயர் சூட்டியுள்ளார் கந்த பிரசாத்.

இது குறித்து அவர் கூறுகையில், நான் பழைய உணவகம் நடத்தி வந்த கடைக்கு அருகே புதிய உணவகத்தைத் வாடகைக்கு கடை எடுத்து திறந்துள்ளேன். இந்த கடையில் பணியாற்ற இரண்டு சமையல் கலைஞர்களை பணியமர்த்தியுள்ளேன். இங்கு இந்திய மற்றும் சீன உணவுகள் கிடைக்கும். அதேவேளையில், எனது பழைய உணவகத்தையும் நான் தொடர்ந்து நடத்துவேன் என்று உற்சாகத்தோடு கூறுகிறார்.

Delhi: Kanta Prasad, the 80-year-old owner of 'Baba Ka Dhaba', starts a new restaurant in Malviya Nagar.



"We're very happy, god has blessed us. I want to thank people for their help, I appeal to them to visit my restaurant. We will serve Indian & Chinese cuisine here," he says. pic.twitter.com/Rg8YAaJ1zk