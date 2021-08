சென்னையில் உச்ச நீதிமன்ற கிளையா? அரசின் பதில் என்ன?

சென்னையில் உச்ச நீதிமன்ற கிளை அமைக்கப்படவுள்ளதாக சமூகவலைதளங்களில் வெளியான செய்திக்கு அரசு தரப்பில் மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை, மும்பை, கொல்கத்தா ஆகிய முக்கிய நகரங்களில் உச்ச நீதிமன்ற கிளை அமைக்கப்படவுள்ளதாக வாட்ஸ்அப் உள்ளிட்ட சமூகவலைதளங்களில் தகவல் வெளியானது. இதற்கு அரசு தரப்பில் மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து பத்திரிகை தகவல் பணியகத்தின் ட்விட்டர் பக்கத்தில், "இந்த தகவல் பொய்யானது. இம்மாதிரியான முடிவை அரசு எடுக்கவில்லை" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

A forwarded message is being shared on #WhatsApp claiming that the government has decided to expand the branches of the Supreme Court of India to three more locations. #PIBFactCheck:



▶️This claim is #FAKE.



▶️No such decision has been taken by the government. pic.twitter.com/GFY75FcxSj