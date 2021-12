பத்திரிகையாளர்களை திருடர்கள் என திட்டிய பாஜக அமைச்சர்; செய்தியாளரை தாக்க முயற்சி

உத்தரப்பிரதேசம் லக்கிம்பூர் கெரியில் விவசாயிகள் மீது வாகனத்தை ஏற்றி கொலை செய்த குற்றச்சாட்டில் மத்திய அமைச்சர் அஜய் மிஸ்ராவின் மகன் ஆஷிஷ் மிஸ்ரா சிறையில் உள்ளார். இதனிடையே, அவர் பதவி விலக வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினர் கோரிக்கை விடுத்துவருகின்றனர். இந்நிலையில், சிறையில் உள்ள மகன் குறித்து பத்திரிகையாளர் ஒருவர் அவரிடம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அப்போது, அவர் பத்திரிகையாளரின் மைக்கை பிடுங்கை கடிந்து கொண்டுள்ளார். இந்த சம்பவத்தின் விடியோ தற்போது வெளியாக பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதில், "இம்மாதிரியான முட்டாள்தனமான கேள்விகளை கேட்க வேண்டாம். நீங்கள் என்ன பைத்தியமா?" என அஜய் மிஸ்ரா பத்திரிகையாளரை திட்டியுள்ளார்.

#WATCH | MoS Home Ajay Kumar Mishra 'Teni' hurls abuses at a journalist who asked a question related to charges against his son Ashish in the Lakhimpur Kheri violence case. pic.twitter.com/qaBPwZRqSK