அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் புதிய வகை கரோனா; ஆறுதல் கூறிய அரவிந்த் கேஜரிவால்

ஆப்பிரிக்க நாடுகளிலிருந்து பரவிய புதிய வகை கரோனா பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்திவரும் நிலையில், மருத்துவ நிபுணர்கள் மற்றும் விஞ்ஞான்கள் அடங்கிய ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு தில்லி முதல்வர் அரவிந்த் கேஜரிவால் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

இந்த நிபுணர்கள், புதிய வகை உருமாறிய கரோனா குறித்து தில்லி பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்திடம் விளக்கவுள்ளனர். B.1.1.529 என அறியப்படும் புதிய வகை கரோனாவிலிருந்து தேசிய தலைநகரை பாதுகாப்பது எப்படி, எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் என்னென்ன என ஆலோசனை வழங்கவுள்ளனர்.

இதுகுறித்து அரவிந்த் கேஜரிவால் ட்விட்டர் பக்கத்தில், "ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் இருந்து பரவியுள்ள புதிய கரோனா மாறுபாட்டின் அச்சுறுத்தலைக் கருத்தில் கொண்டு, திங்கட்கிழமை தில்லி பேரிடர் மேலாண்மை ஆணைய அலுவலர்களுக்கு ஒரு விளக்கக்காட்சியை வழங்குமாறு நிபுணர்களைக் கோரியுள்ளோம்.

மேலும் நாங்கள் என்ன நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என அவர்கள் பரிந்துரைக்கவுள்ளனர். உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் பாதுகாக்க தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் எடுப்போம்" என பதிவிட்டுள்ளார்.

In view of the threat from new COVID variant from African countries, we have requested experts to make a presentation to DDMA on Mon and suggest what steps we shud take. We will take all steps necessary to protect u and ur family