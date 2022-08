ரக்‌ஷா பந்தன் திருநாளையொட்டி நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

ரக்‌ஷா பந்தன் என்பது சகோதரிகள், தங்கள் சகோதரர்கள் மீதான அன்பு மற்றும் பாசத்தை வெளிப்படுத்தும் நாளாகும். அவர்களுக்கிடையே உள்ள பிரிக்க முடியாத அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்கும், தன்னிச்சையான பரஸ்பர அன்பையும், மக்களை நெருக்கமாக்கும் நாள்.

சகோதரத்துவத்தை கொண்டாடும் விதமாக நாடு முழுவதும் வியாழக்கிழமை கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது.

இதனையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் ரக்‌ஷா பந்தன் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत-बहुत बधाई।



Greetings to everyone on the special occasion of Raksha Bandhan.