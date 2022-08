சோனியா காந்தியின் தாயார் காலமானார்

காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா காந்தியின் தாயார், பாவ்லா மைனோ உடல்நலக் குறைவால் காலமானார். அவருக்கு வயது 90.

ஆகஸ்ட் 27ஆம் தேதி இத்தாலியில் உள்ள இல்லத்தில் காலமான அவரின் இறுதிச் சடங்குகள் நேற்று நடைபெற்றது.

இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் சுட்டுரையில் இன்று பதிவிட்டுள்ளதாவது, சோனியா காந்தியின் தாயார் பாவ்லா மைனோ உடல் நலக் குறைவால் இத்தாலில் உள்ள அவரின் இல்லத்தில் காலமானார். அவரின் இறுதிச் சடங்குகள் நேற்று நடைபெற்றன எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Smt. Sonia Gandhi’s mother, Mrs. Paola Maino passed away at her home in Italy on Saturday the 27th August, 2022. The funeral took place yesterday.