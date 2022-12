காங்கிரஸ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற தலைவராக நேபாள பிரதமர் தேர்வு!

By PTI | Published On : 21st December 2022 01:29 PM | Last Updated : 21st December 2022 01:29 PM | அ+அ அ- |