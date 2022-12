அடுத்த 40 நாள்களில்.. இந்தியாவில் கரோனா அதிகரிக்குமாம்: அதிர்ச்சித் தகவல்!

By PTI | Published On : 28th December 2022 06:18 PM | Last Updated : 28th December 2022 06:23 PM | அ+அ அ- |