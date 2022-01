பாஜக எம்எல்ஏவை பளார் என அறைந்த விவசாயி; காரணம் என்ன? 

உத்தரப் பிரதேசம் உள்பட ஐந்து மாநிலங்களுக்கான சட்டப்பேரவை தேர்தல், பிப்ரவரி - மார்ச் மாதங்களில் நடைபெறவுள்ளது. பாஜகவை பொறுத்தவரை உத்தரப் பிரதேசம் அக்கட்சிக்கு முக்கியமாக பார்க்கப்படுகிறது.

யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான அரசு கரோனா பெருந்தொற்றை கையாண்ட விதம், அகிலேஷ் யாதவ் தலைமையிலான சமாஜ்வாதி கட்சி பெரும் சவாலாக மாறியிருப்பது ஆகியவை பாஜகவுக்கு நெருக்கடி அளித்துவருகிறது. இருப்பினும், உத்தரப் பிரதேசத்தை வெல்வதற்காக பாஜக பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டுவருகிறது.

வளர்ச்சி திட்டங்களை அறிவிப்பது, பிரசாரங்களை மேற்கொள்வது என பாஜக நான்கு பக்கங்களும் சுழன்று வருகிறது. இந்நிலையில், நிகழ்ச்சி ஒன்றில் விவசாயி ஒருவர் பாஜக சட்டப்பேரவை உறுப்பினரை அறைந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

A video of Pankaj Gupta , a @BJP4UP MLA from Unnao in UP purportedly being ‘slapped’ by a farmer during a recent public meeting has gone viral …incident reportedly 3 days ago … reasons unclear … however now there has been a patch-up… in a new video (in next tweet) pic.twitter.com/GDzfUXjuky