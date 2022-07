தேசிய மருத்துவர்கள் நாள்: பிரதமர் மோடி வாழ்த்து

தேசிய மருத்துவர் நாளையொட்டி, மருத்துவர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக அவர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில், கடினமாக உழைக்கக்கூடிய, உயிர்களைக் காப்பதிலும், நமது பூமியை ஆரோக்கியமாக மாற்றுவதிலும் முக்கியப் பங்காற்றிய அனைத்து மருத்துவர்களுக்கும் மருத்துவர்கள் நாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

Doctors Day greetings to all hardworking doctors who play a key role in saving lives and making our planet healthier. pic.twitter.com/5yFw2nNofV