உதய்பூர் தையல்காரரைக் கொன்றவர் பா.ஜ.க.வைச் சேர்ந்தவரா? வெளியான புகைப்படங்கள்!

நாடு முழுவதும் பரபரப்பாகப் பேசப்படும் உதய்பூர் படுகொலை வழக்கில், தையல்காரரைக் கொன்றவர்களில் முக்கியமானவர் பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்தவர் என்று காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

இஸ்லாமுக்கு எதிராகக் கருத்துத் தெரிவித்த நூபுர் சர்மாவுக்கு ஆதரவாகக் கருத்துத் தெரிவித்து வந்ததற்காக, ராஜஸ்தானிலுள்ள உதய்பூரில் தையல்காரர் கன்னையா லால் என்பவர் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.

தில்லியில் காங்கிரஸ் தலைமையகத்தில் இன்று செய்தியாளர்களுடன் பேசிய கட்சியின் செய்தித் தொடர்புப் பிரிவுத் தலைவர் பவன் கெரா, மிகவும் முக்கியமான இந்தத் தகவலை ஊடகங்கள் வெளியிட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

@Pawankhera in a sensational press conference shares evidence on #Udaipur Horror accused Mohammad Rafiq's connection with BJP's Gulab Chand Kataria and his participation in several party programmes. pic.twitter.com/8oa7SM0xdJ

இதனிடையே, இந்தக் குற்றச்சாட்டை பாரதிய ஜனதா கட்சியின் ராஜஸ்தான் மாநில சிறுபான்மைப் பிரிவு மறுத்துள்ளது.

உள்ளூர் பாரதிய ஜனதா கட்சித் தலைவர்கள் சிலருடன் ரியாஸ் அஹ்தரி இருக்கும் புகைப்படத்தை மட்டுமே வைத்துக்கொண்டு அவர் பா.ஜ.க.வைச் சேர்ந்தவர் என்று கூறிவிட முடியாது என்று சிறுபான்மைப் பிரிவுத் தலைவர் முகமத் சாதிக் கான் தெரிவித்துள்ளார்.

I am not surprised that you are peddling FakeNews.

The Udaipur murderers WERNT members of the BJP. Their attempt to infiltrate was like the LTTE assassins attempt to enter the Congress to kill Rajiv Gandhi.

Congress should stop fooling around with terror and national security. https://t.co/Nn5FKzxiwS