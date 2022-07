சகோதரன் உடலுடன் சாலையோரம் காத்திருந்த சிறுவன்: விசாரணைக்கு உத்தரவு

போபால்: மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் மொரேனா மாவட்ட மருத்துவமனையில், கூலித் தொழிலாளிக்கு அமரர் ஊர்தி மறுக்கப்பட்டதால், சகோதரன் உடலுடன் சாலையோரம் சிறுவன் காத்திருந்த விவகாரம் குறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

சாலையோரம் ஒரு சுவர் ஓரமாக, தனது மடியில், இறந்துபோன சகோதரனின் உடலை ஒரு துணியால் மூடியபடி கிடத்திக் கொண்டு சிறுவன் ஒருவர் அமர்ந்திருந்த விடியோ கடந்த சனிக்கிழமை சமூக வலைத்தளங்களில் பகிரப்பட்டது. இது பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.

8 year old boy kept holding the dead body of his 2 year old brother while his father was running for a private vehicle in MP. This is the situation of Dalits, beyond barbarism. pic.twitter.com/1TpEgK8WE0