5ஜி ஃபோன் வாங்கிவிட்டேன்; ஆனால்.. ஏர்டெல், கூகுளுக்குப் பறக்கும் புகார்

புது தில்லி: 5ஜி ஸ்மார்ட்ஃபோன் வாங்கிவிட்டேன். ஆனால் அது வேலை செய்யவில்லை என்று பேடிஎம் தலைமைநிர்வாகி ஷேகர் ஷர்மா டிவிட்டர் பக்கத்தில் புகார் பதிவு செய்துள்ளார்.

5ஜி சேவையைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமே புதிய பிக்சல் 6ஏ மாடல் கூகுள் ஸ்மார்ட்ஃபோனை வாங்கியதாகவும், அனைத்து அப்கிரேடுகளையும் செய்துவிட்டேன். ஆனால் 5ஜி சேவை கிடைக்கவில்லை என்று ஞாயிற்றுக்கிழமை டிவிட்டரில் தனது புகாரைப் பதிவு செய்த ஷேகர் ஷர்மா ஏர்டெல் மற்றும் கூகுளையும் இந்த புகாரில் டேக் செய்துள்ளார்.

Hello @Airtel_Presence , even the Google Pixel 6a is not showing 5G network option in Delhi.

All upgrades done and I bought this phone just to use 5G ! pic.twitter.com/lau3WetqzT