ராஜஸ்தானில் 1,190 மெகாவாட் சூரிய சக்தி ஆலையை அமைக்க கோல் இந்தியா திட்டம்

By DIN | Published On : 13th October 2022 09:45 PM | Last Updated : 13th October 2022 10:02 PM | அ+அ அ- |