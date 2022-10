தாய்மொழி கண் போன்றவை, பிற மொழிகள் கண்ணாடி போன்றவை: வெங்கையா நாயுடு பேச்சு

தாய்மொழி கண் போன்றவை, பிற மொழிகள் கண்ணாடி போன்றவை: வெங்கையா நாயுடு பேச்சு

By DIN | Published On : 21st October 2022 03:41 PM | Last Updated : 21st October 2022 04:00 PM | அ+அ அ- |