ராணுவ வாகனம் மீது தாக்குதல்: உயிரிழந்த வீரர்களின் பெயர்களை வெளியிட்டது ராணுவம்

ஸ்ரீநகர்: ஜம்மு-காஷ்மீரில் ராணுவ வீரர்கள் சென்ற வாகனத்தின் மீது தீவிரவாதிகள் நடத்திய வெடிகுண்டு தாக்குதலில் பலியான 5 வீரர்களின் அடையாளங்களை ராணுவம் வெளியிட்டுள்ளது.

ஜம்மு-காஷ்மீரின் பிம்பர காலி பகுதியில் இருந்து பூஞ்ச் மாவட்டத்தில் உள்ள சன்ஜியாத் நகரை நோக்கி வியாழக்கிழமை மாலை 3 மணியளவில் ராஷ்டிரிய ரைபிள்ஸ் படையைச் சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் பயங்கரவாத எதிர்ப்புப் பணியில் பணியாற்றும் ஏராளமான வீரர்கள் ராணுவ வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது, அடையாளம் தெரியாத தீவிரவாதிகள் வீரர்கள் சென்று கொண்டிருந்த வாகனத்தின் மீது திடீரென கையெறி குண்டுகளை வீசி நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் 5 வீரர்கள் பலியாகினர் மற்றும் ஒருவர் காயமடைந்தார். ராணுவ வாகனம் முழுவதும் தீப்பிடித்து எரிந்து முற்றிலும் நாசமானது.

தாக்குதல் சம்பவம் நடைபெற்ற இடத்தை ராணுவத்தினர் சுற்றிவளைத்து தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

தில்லியில் இருந்து எட்டு தடயவியல் நிபுணர்கள் குழு இன்று மதியம் 12:30 மணியளவில் அங்கு செல்கிறது.

இந்நிலையில், உயிரிழந்த ராணுவ வீரர்களின் அடையாளங்களை ராணுவம் வெளியிட்டுள்ளது.

@Whiteknight_IA salutes the sacrifice of Hav Mandeep Singh, L/Nk Debashish Baswal, L/Nk Kulwant Singh, Sep Harkrishan Singh, Sep Sewak Singh, who laid down their lives in the line of duty in #Poonch Sector on 20 Apr 23. We stand in solidarity with the bereaved families. pic.twitter.com/50D9HRdssa