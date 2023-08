விபத்தில் சிக்கியவருக்கு காரை நிறுத்தி உதவிய ராகுல் காந்தி!

தில்லி: வீட்டுக்கு வெளியே கீழே விழுந்த இருசக்கர வாகன ஓட்டியை காரை நிறுத்தி காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி தூக்கிவிட்ட விடியோ வைரலாகி வருகின்றது.

மக்களவையில் நடைபெறும் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தில் பங்கேற்பதற்காக இன்று காலை 11.45 மணியளவில் தனது வீட்டில் இருந்து காங்கிரஸ் எம்.பி. ராகுல் காந்தி காரில் புறப்பட்டார்.

வீட்டைவிட்டு வெளியே வந்தபோது நிலை தடுமாறி கீழே விழுந்த வாகன ஓட்டியை பார்த்து தனது காரை நிறுத்த சொன்ன ராகுல் காந்தி, காரைவிட்டு இறங்கி வாகன ஓட்டியின் அருகில் சென்று அவரை தூக்கிவிட்டு நலம்விசாரித்தார்.

#WATCH | Delhi | While exiting 10 Janpath, Congress MP Rahul Gandhi, got off his car to inquire on a scooter-rider who got into an accident nearby. pic.twitter.com/5YprbtRc2K