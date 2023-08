நிலவில் 100 மி.மீ. ஆழ பள்ளம்.. பிரக்யான் ரோவர் எதிர்கொண்ட முதல் சவால்

சந்திரயான்-3ன் விக்ரம் லேண்டர் கலனிலிருந்து வெளியேறி நிலவை ஆராய்ந்து வரும் பிரக்யான் ரோவர், நிலவின் பரப்பிலிருந்த முதல் சவாலை வெற்றிகரமாக சமாளித்துள்ளது.

நிலவின் பரப்பில் மெல்ல நகர்ந்து, மேற்பரப்பில் உள்ள மண், உலோகத்தன்மை உள்ளிட்டவற்றை ஆராய்ந்து வரும் பிரக்யான் ரோவர், சுமார் 100 மி.மீ. ஆழமுள்ள மிகப்பெரிய பள்ளத்தை முன்கூட்டியே அறிந்து அதனை வெற்றிகரமாக சமாளித்துக் கடந்துள்ளது.

இதன் மூலம், இஸ்ரோ கட்டுப்பாட்டு அறையில் இருந்தவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிம்மதி கிடைத்திருக்கிறது. மேலும், இதுபோன்ற எண்ணற்ற சவால்களை பிரக்யான் ரோவர் கடந்து செல்வதற்கான வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் கண்காணிப்புகளில் அதிக கவனம் செலுத்தவும் விஞ்ஞானிகள் தயாராகியுள்ளனர்.

பிரக்யான் ரோவரின் இயக்கம், முழுமையாக தன்னிச்சையானது அல்ல என்றும், நிலவின் மேற்பரப்பில் இருக்கும் சமநிலையற்ற தன்மையால், ஏராளமான சவால்கள் காத்திருப்பதாகவும், அவற்றை பிரக்யான் ரோவர் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் குழுவின் உதவியோடு எதிர்கொள்ளும் என்றும் இஸ்ரோ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரோவரில் இருக்கும் கேமரா மூலம், அடுத்த ஐந்து மீட்டர் பாதை புகைப்படமாக எடுக்கப்பட்டு விஞ்ஞானிகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். ஒவ்வொரு வினாடியும் வரும் புகைப்படங்களை ஆராய்ந்து, ரோவர் எந்தப் பாதையில் இயங்க வேண்டும் என்பது கட்டளையாக பிறப்பிக்கப்படும். முதல் தடையை ரோவர் எப்படி சமாளிக்கும் என்று விஞ்ஞானிகள் குழு சற்று பரபரப்புடனே கண்காணித்த வந்தது. ஆனால், ரோவர் மிகச் சரியாக 100 மில்லி மீட்டர் ஆழமுள்ள பள்ளத்தை கடந்து வந்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Pragyan: Can I go for a Moonwalk?



Vikram: Yes, you can go but keep in touch!



Pragyan: Yaaaaahoooooooooo...!#Chandrayaan3 #ISRO pic.twitter.com/KWLii6pPmB