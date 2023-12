ஹமாஸ் பயங்கரவாத அமைப்பா..? - மத்திய அமைச்சர் விளக்கம்

தில்லி : பாலஸ்தீனத்தை சேர்ந்த ஹமாஸ் அமைப்பை, இந்தியாவில் பயங்கரவாத இயக்கமாக அறிவிக்க அரசு ஏதேனும் தீர்மானம் கொண்டுவர உள்ளதா?” மக்களவையில் எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு, மத்திய அமைச்சரின் கவனத்திற்கு செல்லாமல் அவருடைய பெயரைக் குறிப்பிட்டு அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் பதிவேற்றப்பட்டுள்ள பதில் அதிர்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

“பாலஸ்தீனத்தை சேர்ந்த ஹமாஸ் அமைப்பை, இந்தியாவில் பயங்கரவாத இயக்கமாக அறிவிக்க அரசு ஏதேனும் தீர்மானம் கொண்டுவர உள்ளதா?” என மக்களவையில் கண்ணூர் தொகுதி எம்.பி. சுதாகரன் எழுப்பிய கேள்விக்கு, வெளியுறவுத்துறை இணை அமைச்சர் மீனாட்சி லேகியின் பெயரைக் குறிப்பிட்டு, இந்த கேள்விக்கான பதிலுடன், மக்களவை மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சக இணையதளத்தில் நேற்று(டிச.8) பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டது.

இந்த விவகாரம் பெரும் சர்ச்சையான நிலையில், குழப்பமான சூழல் நிலவியது. இதைத் தொடர்ந்து, ஹமாஸ் அமைப்பு தொடர்பான சர்ச்சை குறித்து இன்று(டிச.9) பதிலளித்த அமைச்சர் மீனாட்சி லேகி கூறியதாவது, “உங்களுக்கு தவறான தகவல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கேள்வி மற்றும் அதற்கான பதில் அடங்கிய எந்தவொரு பத்திரத்திலும் நான் கையெழுத்திடவில்லை” என்று விளக்கமளித்துள்ளார்.

You have been misinformed as I have not signed any paper with this question and this answer @DrSJaishankar @PMOIndia https://t.co/4xUWjROeNH