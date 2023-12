ஜகதீப் தன்கரைப் போல நடித்து கிண்டல் செய்த எம்பி: வைரலாகும் விடியோ

புதுதில்லி: நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் மாநிலங்களவைத் தலைவர் ஜகதீப் தன்கரை போல் திரிணமூல் காங்கிரஸ் எம்பி நடித்துக் காட்டிய காணொலி சமூக ஊடகங்களில் வைரலாகி வருகின்றது.

பாதுகாப்பு அத்துமீறல் விவகாரம் தொடா்பாக அமளியில் ஈடுபட்டதால் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை சேர்ந்த எதிர்க்கட்சிகளின் உறுப்பினா்கள் 92 பேர் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் முழுவதும் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டனர்.

இந்த நிலையில், நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இன்று காலை இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் பதாகைகளை ஏந்தி மத்திய அரசுக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இந்த போராட்டத்தின் போது, திரிணமூல் காங்கிரஸின் எம்பி கல்யாண் பானர்ஜி, மாநிலங்களவை தலைவரும், குடியரசுத் துணைத் தலைவருமான ஜகதீப் தன்கர் அவை நடவடிக்கையின்போது செய்வதை போன்று நகைச்சுவையாக அனைவரின் முன்னிலையில் செய்து காட்டினார்.

அப்போது, அங்கிருந்த காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல் காந்தி, தனது செல்போனில் விடியோ எடுத்துள்ளார்.

Bhadra lok , intellectual, people with etiquette , men of character??? LOL



Look at the shameless behaviour of TMC MP #KalyanBanerjee's and his disrespectful comments towards the Vice-President of India Shri Jagdeep Dhankhar. Look how the opposition MP’s are laughing at the… pic.twitter.com/4GHDzHcFue