ராஜஸ்தான்: 22 அமைச்சா்கள் புதிதாக பதவியேற்பு; 17 போ் முதல்முறை அமைச்சா்கள்

ராஜஸ்தான்: 22 அமைச்சா்கள் புதிதாக பதவியேற்பு; 17 போ் முதல்முறை அமைச்சா்கள்

By DIN | Published On : 31st December 2023 01:00 AM | Last Updated : 31st December 2023 01:00 AM | அ+அ அ- |