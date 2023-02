கைகோர்ப்போம் மக்களே.. அழைக்கிறது மணல் சிற்பம்!

துருக்கி நிலநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவு கோரும் வகையில் ஒடிசாவில் மணல் சிற்பம் ஒன்றை வடிவமைத்துள்ளார் மணல் சிற்ப கலைஞர் சுதர்சன் பட்நாயக்.

துருக்கி, சிரியாவின் எல்லையில் ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கத்தால் அந்த நாடே உருக்குலைந்து போயுள்ளது. எங்கு நோக்கினாலும் மரண ஓலங்கள்.

திங்கள்கிழமை அதிகாலை இவ்வளவு மோசமாக விடியும் என்று ஒருவரும் எதிர்பார்த்திருக்கமாட்டார்கள். ஒன்றா, இரண்டா...பல ஆயிரக்கணக்கான உயிர்களை இந்த நிலநடுக்கம் காவு வாங்கியுள்ளது.

ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒருமுறை ஆயிரக்கணக்கான பலி எண்ணிக்கை உயர்ந்துகொண்டே செல்கிறது. நினைத்தாலே மனம் பதைக்கிறது.

"Join Hands to Save The #Earthquake Victims" ! My sand art at Puri beach in India. #TurkeySyriaEarthquake pic.twitter.com/WbnM3H8EUl