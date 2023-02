சிவசேனை கட்சி பெயர், சின்னத்தைப் பெற ரூ.2000 கோடிக்கு ஒப்பந்தம்: சஞ்சய் ரௌத் குற்றச்சாட்டு!

சிவசேனை கட்சியின் பெயர் மற்றும் சின்னத்தை வாங்குவதற்காக ரூ.2000 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் நடந்துள்ளதாக சிவசேனை தலைவர் சஞ்சய் ரௌத் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

மகாராஷ்டிர முதல்வர் ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையிலான சிவசேனை, கட்சியின் பெயர் மற்றும் சின்னத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகாரம் அளித்தது. இந்த நிலையில், சிவசேனை தலைவர் சஞ்சய் ரௌத் கட்சியின் பெயர் மற்றும் சின்னத்தை வாங்குவதற்காக ரூ.2000 கோடிக்கு ஒப்பந்தம் நடந்துள்ளதாக குற்றம்சாட்டியுள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

சிவசேனை தலைவர் சஞ்சய் ரௌத்தின் இந்த குற்றச்சாட்டினை ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையிலான சிவசேனை முற்றிலுமாக மறுத்துள்ளது. ஏக்நாத் ஷிண்டே தரப்பில் பேசிய சதா சர்வங்கார், சஞ்சய் ரௌத் என்ன கணக்காளரா? என விமர்சித்துள்ளார். அதேபோல பாஜகவைச் சேர்ந்த சுதிர் முகந்தீவார், சஞ்சய் ரௌத்தின் இந்த அர்த்தமற்ற குற்றச்சாட்டுகள் சுதந்திரமாக செயல்படும் உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தை அவமதிக்கும் விதமாக உள்ளது தாக்கிப் பேசியுள்ளார்.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ட்விட்டரில் பதிவு ஒன்றையும் சஞ்சய் ரௌத் பதிவிட்டுள்ளார்.

A Constitutional Body with quasi judicial powers should not only be impartial but ALSO APPEAR TO BE AWAY FROM ANY INFLUENCE. Unfortunately ECI Order doesnot inspire confidence.



BJP has no scruples & can go to any extreme to safeguard its investment of 2000 Crs (40 MLAX 50 Cr) pic.twitter.com/0MuOR0Sh6d