ஓட்டுப்போட்டதற்காக கறி விருந்து கொடுத்த முக்கிய கட்சியின் அமைச்சர்

ஓட்டுப் போடும் வாக்காளர்களுக்கு என்னென்னவோ செய்யும் தலைவர்களுக்கு மத்தியில், தனக்கு ஓட்டுப் போட்டு வெற்றிபெற வைத்த வாக்காளர்களுக்கு கறிவிருந்தளித்திருக்கிறார் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவும் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ், நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சராகவும் உள்ள கிருஷ்ண பைரே கௌடா.

கர்நாடக மாநிலத்தில் அண்மையில் நடைபெற்ற பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்று பெரும்பான்மை பலத்துடன் ஆட்சியைப் பிடித்துள்ளது.

பெங்களூருவின் பியடாராயணபுரம் தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்டு நான்காவது முறையாக வெற்றிபெற்று அமைச்சராகியிருக்கிறார்.

Thanksgiving program for voters of our constituency for their support. My sincere thanks to voters, #Congress leaders and my family for their support. pic.twitter.com/6zZyLFFtkW