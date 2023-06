மோடி ஆட்சியில் நாட்டின் கடன் ரூ.155 லட்சம் கோடி உயர்வு? - காங்கிரஸ் கடும் குற்றச்சாட்டு!

புதுதில்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக ஆட்சியில் நாட்டின் கடன் ரூ. 155 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது. இதனால் நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கான கடன் சுமை ரூ.1.20 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது என காங்கிரஸ் குற்றம்சாட்டியுள்ளது.

மத்தியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் பாஜக ஆட்சி பொறுப்பேற்று 9 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. அடுத்த ஆண்டு நாடாளுமன்ற தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனால் தற்போது தேசிய அரசியல் களம் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. மத்திய அரசின் 9 ஆண்டு கால சாதனைகளை விளக்கி நாடு முழுவதும் பாஜக சாா்பில் பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான ஒன்பது ஆண்டு கால ஆட்சியில் நாட்டின் கடன் கிட்டத்தட்ட "மூன்று மடங்கு" ரூ.155 லட்சம் கோடியாக அதிகரித்துள்ளது என்று காங்கிரஸ் சனிக்கிழமை குற்றம் சாட்டியது மற்றும் பொருளாதாரத்தின் நிலை குறித்து வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட வேண்டும் என கோரியது.

இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் சுப்ரியா ஷ்ரினேட், மோடி அரசாங்கத்தின் தவறான பொருளாதார நிர்வாகமே பொருளாதாரத்தின் தற்போதைய நிலைக்கு காரணம் என்று குற்றம் சாட்டினார். மேலும் “குஜராத் முதல்வராக மோடி இருந்தபோது, அரசியலில் எதிர்பக்கத்தில் இருந்தவர்களை திறமையற்றவர்கள், ஊழல்வாதிகள் என்று குற்றம்சாட்டினார். ஆனால் இன்று அவருக்கும், அவரது அரசாங்கத்துக்கும் இதைவிட சரியான சொற்கள் இருக்க முடியாது.

67 ஆண்டுகளில் 14 பிரதமர்களின் கீழ் அதாவது 2014 ஆம் ஆண்டு வரை இந்தியாவின் மொத்த கடனானது ரூ.55 லட்சம் கோடியாக இருந்த நிலையில், மோடி தலைமையிலான 9 ஆண்டு கால பாஜக ஆட்சியில் தற்போது இந்தியாவின் மொத்த கடன் ரூ.100 லட்சம் கோடிக்கு மேல் உயர்ந்துள்ளது. பிரதமர் மோடி ஆட்சியின் கீழ் தான் இந்தியாவின் கடன் ரூ.155 லட்சம் கோடி அதிகரித்துள்ளது.

இதனால் நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கான கடன் சுமை ரூ.1.20 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது. மோடி அரசு தனது ஆட்சிக் காலத்தில் ஒவ்வொரு வினாடியும் ரூ.4 லட்சம் கடனாக வாங்கியிருக்கிறது. இந்த கடனுக்கு அரசு ஆண்டுக்கு ரூ. 11 லட்சம் கோடி வட்டி செலுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார்.

நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிப் பாதையை சீரழித்து, மிகப்பெரிய அளவில் வேலைலையின்மையை உருவாக்கி, பணவீக்கத்தை அதிகரித்திருக்கிறது மோடி அரசு.

"பொருளாதார மேலாண்மை என்பது ஊடக தலையங்க மேலாண்மை போன்றது அல்ல. அதை டெலிப்ராம்ப்டர்கள் மூலமாகவோ,வாட்ஸ்ஆப் ஃபார்வர்டு மூலமாகவே நிச்சயமாக செய்ய முடியாது. எனவே நாட்டின் பொருளாதாரம் குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை நாங்கள் கோருகிறோம், ஏனெனில் தவறு கோடுகள் இன்னும் ஆழமாகி வருகின்றன, ”என்று அவர் கூறினார்.

மேலும், “நாட்டின் மொத்த செல்வத்தில் வெறும் மூன்று சதவிகிதத்தை வைத்திருக்கும் அடித்தட்டு மக்களான 50 சதவிதம் பேர், 64 சதவிகிதம் ஜிஎஸ்டி செலுத்துகின்றனர். மறுபுறம், நாட்டின் 80 சதவிகிதம் செல்வத்தை வைத்திருக்கும் முதல் பணக்காரர்களான 10 சதவிதம் பேர் வெறும் 3-4 சதவிகிதம் மட்டுமே ஜிஎஸ்டி செலுத்துகின்றனர் ” என்று ஷ்ரினேட் கூறினார்.

விலைவாசி உயர்வு மற்றும் வேலையில்லா திண்டாட்டம், வருமான ஏற்றத்தாழ்வு தவிர முக்கிய பிரச்னைகளாக உருவெடுத்துள்ளன என்று ஷ்ரினேட் கூறினார்.

Modiji has created a new record as the PM of India. The loans taken by previous PMs in 67 years totals to 55 lakh crores. PM Modi has surpassed all. Modi has doubled that loan to 100 lakh crores in just 9 years!

67 years - 55 lakh cr

9 years - 100 lakh cr pic.twitter.com/4fTKhta4zd