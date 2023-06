தில்லி-சென்னை விமான டிக்கெட் ரூ.63,000: விமான நிறுவனங்களை சாடிய ப.சிதம்பரம்

புதுதில்லி: விஸ்தாரா மற்றும் ஏர் இந்தியா விமானங்களில் தில்லி-சென்னை வணிக வகுப்பு விமான டிக்கெட்டுகள் அதிகப்படியான விமானக் கட்டணங்கள் குறித்து முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரம் விமர்சித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் ட்விட்டர் பக்க பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

விஸ்தாரா மற்றும் ஏர் இந்தியா விமானங்களில் தில்லி-சென்னைக்கான வணிக வகுப்பு விமான டிக்கெட்டுகள் முறையே ரூ.6300 மற்றும் ரூ.5700 'நியாயமான' விலையில் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அச்சச்சோ, மன்னிக்கவும், அவை முறையே 'மிக நியாயமான' விலையில் ரூ.63,000 மற்றும் ரூ.57,000 என அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

Delhi-Chennai Business Class air tickets on Vistara and Air India have been set at a 'reasonable' price of Rs 6300 and Rs 5700 respectively



Oops, sorry, they are set at a 'very reasonable' Rs 63,000 and Rs 57,000 respectively



In free markets, when demand increases, supply will…