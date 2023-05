புதிய நாடாளுமன்றத்தின் உட்புற காட்சிகள் வெளியீடு

நாடாளுமன்றத்தின் புதிய கட்டடத்தின் உட்புற காட்சிகளை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அமரும் அவை, மாடங்கள் உள்ளிட்ட காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

The new Parliament building will make every Indian proud. This video offers a glimpse of this iconic building. I have a special request- share this video with your own voice-over, which conveys your thoughts. I will re-Tweet some of them. Don’t forget to use #MyParliamentMyPride. pic.twitter.com/yEt4F38e8E