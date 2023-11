உத்தரகண்ட் சுரங்க விபத்து: துளையிடும் நேரடி விடியோ வெளியீடு

உத்தரகண்டில் நிலச்சரிவால் சுரங்கத்துக்குள் 15 நாள்களாக சிக்கியுள்ள 41 தொழிலாளா்களை விரைந்து மீட்கும் வகையில், மலைப் பகுதியில் துளையிடும் நேரடி விடியோ வெளியாகியிருக்கிறது.

பொறியாளர்கள், பல்துறை நிபுணர்கள், தொழிலாளர்கள் என அனைவரும் தங்களது முழு பலத்துடன் தொழிலாளர்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இதனால், சில மணி நேரங்களில் தொழிலாளர்கள் மீட்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதற்கிடையே, மீட்புப் படையினர், சுரங்கத்துக்குள் துளையிடும் பணியின் விடியோ வெளியாகியிருக்கிறது.

#WATCH | Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue | Visuals from the Silkyara tunnel where the operation to rescue 41 workers is ongoing.



Manual drilling is going on inside the rescue tunnel and auger machine is being used for pushing the pipe. As per the last update, about 2… pic.twitter.com/26hw32fChI