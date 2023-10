குன்னூர் அருகே சுற்றுலாப் பேருந்து கவிழ்ந்து 9 பேர் பலி: பிரதமர் மோடி இரங்கல்

புதுதில்லி: தமிழகத்தின் நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூா் அருகே, 50 அடி பள்ளத்தில் சுற்றுலாப் பேருந்து கவிழ்ந்து ஏற்பட்ட விபத்தில் இறந்தவா்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளாா்.

இது குறித்து அவர் எக்ஸ் சமூக வலைதள பக்கத்தில் பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்டிருப்பதாவது:

“தமிழ்நாட்டின் நீலகிரி மாவட்டம், ஊட்டியில் இருந்து மேட்டுப்பாளையத்திற்கு 59 பேருடன் திரும்பிக் கொண்டிருந்த சுற்றுலாப் பேருந்து குன்னூர் மலைப்பாதையில் சரிந்து 50 அடி பள்ளத்தாக்கில் விழுந்த விபத்தில் அதில் பயணம் செய்த 9 பேர் உயிரிழந்தனர்; 30-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயம் அடைந்தனர் என்ற செய்தியறிந்து மிகுந்த வேதனையடைந்தேன். விபத்தில் இறந்த 9 பேரின் குடும்பங்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், அனுதாபங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

Pained by the loss of lives due to a bus accident near Coonoor in Nilgiris district, Tamil Nadu. My thoughts are with the bereaved families. I pray that the injured recover soon. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. Those…