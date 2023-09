பேருந்து ஓட்டுநருக்கு மாரடைப்பு.. எக்ஸ்பிரஸ்வே சாலையில் பதிவான சிசிடிவி காட்சி

காஸியாபாத்: தில்லி - மீரட் எக்ஸ்பிரஸ்வே சாலையில், தில்லி நோக்கிச் சென்று கொண்டிருந்த பேருந்தின் ஓட்டுநருக்கு மாரடைப்பு ஏற்பட்டபோது, பேருந்து கட்டுப்பாட்டை இழந்து, சாலையைக் கடந்து கீழே விழுந்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

பேருந்தில் பயணம் செய்த 50 பேரில், 20 பயணிகள் எலும்பு முறிவு உள்பட படுகாயம் அடைந்தனர். உள்ளூர் மக்களால் மீட்கப்பட்ட பயணிகள், அருகில் உள்ள மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இதையும் படிக்க.. நாளை திருப்பதி திருக்குடை ஊர்வலம்: சென்னை மக்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

இந்த விபத்து, நேற்று மாலை 5 மணிக்கு நிகழ்ந்துள்ளது. இது அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது. 25 வினாடிகள் ஓடும் சிசிடிவி காட்சியில், பேருந்து திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்து, இடதுபக்கமாக சாலையை குறுக்காகக் கடக்கிறது. பின்னால் வரும் வாகனங்களை எல்லாம் கடந்து, சாலையின் தடுப்பை உடைத்துக்கொண்டு, சாலைக்கு அப்பால் இருக்கும் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விழுகிறது.

CCTV footage shows the bus suddenly veering off the Delhi-Meerut Expressway.



(Source: Third Party) pic.twitter.com/lCJO2t6d88