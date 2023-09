எல்1 புள்ளியை நோக்கி ஆதித்யா விண்கலம் பயணம்!

ஆதித்யா எல்1 விண்கலம் புவி வட்டப்பாதையில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு சூரியனின் எல்1 புள்ளியை நோக்கி பயணிக்கத் தொடங்கியது.

சூரியனின் புறவெளியை ஆய்வு செய்வதற்காக ஆதித்யா எல்-1 என்ற விண்கலத்தை இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் (இஸ்ரோ) வடிவமைத்தது. இந்த விண்கலம், பிஎஸ்எல்வி சி-57 ராக்கெட் மூலம் ஆந்திர மாநிலம், ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து கடந்த 2-ஆம் தேதி விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது.

உந்து விசை இயக்கப்பட்டு புவி வட்டப்பாதை தொலைவு படிப்படியாக ஐந்து முறை அதிகரிக்கப்ப்பட்டது.

இதனிடையே, ஆதித்யா விண்கலம் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை 2 மணிக்கு மேல் புவிவட்டப் பாதையில் இருந்து விலக்கப்பட்டு சூரியனை நோக்கிப் பயணிக்கத் தொடங்கியதாக இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது.

இதையும் படிக்க: மேட்டூர் அணை நிலவரம்!

இது சுமார் 110 நாள்கள் பயணத்துக்குப் பின்னா் புவியில் இருந்து 15 லட்சம் கி.மீ. தொலைவில் உள்ள எல்-1 பகுதி அருகே விண்கலம் நிலைநிறுத்தப்பட்டு ஆய்வுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

Aditya-L1 Mission:

Off to Sun-Earth L1 point!



The Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) maneuvre is performed successfully.



The spacecraft is now on a trajectory that will take it to the Sun-Earth L1 point. It will be injected into an orbit around L1 through a maneuver… pic.twitter.com/H7GoY0R44I