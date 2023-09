பாஜக கூடாரத்தில் இருப்பது சந்தர்ப்பவாத கூட்டணி கட்சிகள் மட்டுமே: கபில் சிபல் கருத்து

புதுதில்லி: பாஜக கூடாரத்தில் இன்னும் இருப்பது எந்த கொள்கையும் இல்லாத சந்தர்ப்பவாத கூட்டணி கட்சிகள்தான் என்று அதிமுக விலகலுக்கு பின்னர் முன்னாள் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சர் கபில் சிபல் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து விலகியாத திங்கள்கிழமை அதிமுக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது.

இந்த நிலையில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து அதிமுக விலகியது குறித்து முன்னாள் மத்திய சட்டத்துறை அமைச்சரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமாந கபில் சிபல் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

AIADMK exits NDA



Yet another ally leaves them !



Those still with them are opportunistic alliances with no ideological glue :



Pawar & Shinde in Maharashtra

& alliances in the North East



BJP is like the camel in the tent !