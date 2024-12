2024 இல் இந்தியர்களால் கூகுளில் அதிகம் தேடப்பட்ட நபர் யார் தெரியுமா?

அதிகம் தேடப்பட்ட விளையாட்டு

இந்திய மக்களால் அதிகம் தேடப்பட்ட விளையாட்டுகளின் பட்டியலில் ஐபிஎல் முதலிடத்திலும், டி20 உலகக் கோப்பை இரண்டாவது இடத்திலும், ஒலிம்பிக்ஸ், ப்ரோ கபடி லீக், இந்தியன் சூப்பர் லீக், மகளிர் ப்ரீமியர் லீக், கோபா அமெரிக்கா, துலீப் கோப்பை, யுஇஎப்ஏ கோப்பை, யு-19 உலகக் கோப்பை ஆகியவை அடுத்தடுத்த இடங்களை பிடித்துள்ளன.

அதிகம் தேடப்பட்ட சுற்றுலாத் தலங்கள்

சுற்றுலா செல்வதற்காக அதிகம் தேடப்பட்ட இடங்களுக்கான பட்டியலில், அசர்பைஜான் முதலிடத்திலும்,பாலி இரண்டாவது இடத்திலும், மனாலி, கசகஸ்தான், ஜெய்ப்பூர், ஜார்ஜியா, மலேசியா, அயோத்தியா, காஷ்மீர், தெற்கு கோவா ஆகியவை அடுத்தடுத்த இடங்களை பெற்றுள்ளன.

அதிகம் தேடப்பட்ட திரைப்படங்கள்

அதிகம் தேடப்பட்ட திரைப்படங்களுக்கான பட்டியலில், ஸ்ட்ரீட் 2 முதலிடத்திலும், கல்கி 2898ஏடி, 12வது பெயில், லபட்டா லேடீஸ், ஹனுமன், மகாராஜா, மஞ்சுமல் பாய்ஸ், தி கோட், சாலார், ஆவேஷம் ஆகியவை அடுத்தடுத்த இடங்களை பெற்றுள்ளன.

அதிகம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள்

அதிகம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கான பட்டியலில், "என்ன பார்க்க வேண்டும்?" (What to Watch?) என்ற கேள்வியை 7.5 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோரும், இதற்கு அடுத்தப்படியாக "எனது ஐபி/முகவரி என்ன?" (What is My IP/Address?) என்ற கேள்வியை 3.6 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் கேட்டுள்ளனர். இதற்கு அடுத்தப்படியாக, எனது ரீஃபண்ட் எங்கே (where's my refund?), ஒரு கப்பில் எத்தனை அவுன்ஸ் உள்ளது? (How many ounces in a cup?), உன் அம்மாவை நான் எப்படி சந்தித்தேன் தெரியுமா? (How I met your mother?), ஐ மேக்கில் ஸ்கிரீன் ஷாட் எடுப்பது எப்படி?(How to screenshot on mac?), நான் எங்கே இருக்கிறேன்?(where am i?), விரைவாக உடல் எடையை குறைப்பது எப்படி ?(How to lose weight fast?), உங்களுக்கு பிடித்துள்ளதா?(How you like that?) போன்ற கேள்விகள் அதிகயளவில் கேட்கப்பட்டுள்ளது.