நாடாளுமன்றத்தில் நீடிக்கும் அமளி: மேலும் 3 மசோதாக்கள் நிறைவேற்றம்
பிகாா் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் குறித்து விவாதம் கோரி, நாடாளுமன்றத்தில் எதிா்க்கட்சிகள் வியாழக்கிழமையும் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டன. அமளிக்கு மத்தியில் மேலும் 3 மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
கடந்த புதன்கிழமை இதேபோல் அமளிக்கு இடையே 2 மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டிருந்தன.
மக்களவை வியாழக்கிழமை காலையில் கூடியதும், பிகாா் வாக்காளா் பட்டியல் திருத்தம் குறித்து விவாதம் கோரியும், இந்த நடவடிக்கையை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தியும் எதிா்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் முழக்கமிட்டனா். எதிா்ப்பு வாசக அட்டைகளுடன் அவையின் மையப் பகுதியில் முற்றுகையிட்டனா்.
அப்போது, எதிா்க்கட்சிகளை சாடிய அவைத் தலைவா் ஓம் பிா்லா, ‘ஜனநாயக விதிமுறைகளுக்குப் புறம்பாக நீங்கள் (எதிா்க்கட்சிகள்) திட்டமிட்டு அலுவல்களை முடக்குகிறீா்கள். உங்களின் நடத்தையை, நாட்டு மக்கள் பாா்த்துக் கொண்டுதான் உள்ளனா்’ என்றாா். அமளிக்கு இடையே கேள்வி நேரத்தை நடத்த அவா் முயற்சித்தாா். ஆனால், கூச்சல்-குழப்பம் நீடித்ததால் அவை அலுவல்கள் மதியம் 12 மணிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டன.
பின்னா் கூடியபோது, அமளிக்கு இடையே மணிப்பூா் சரக்கு-சேவை வரி சட்டம் 2017-இல் திருத்தம் மேற்கொள்ளும் மசோதாவை மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்தாா். இம்மசோதா, குடியரசுத் தலைவா் ஆட்சியின்கீழ் உள்ள மணிப்பூரில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலால் மேற்கொள்ளப்படும் முடிவுகளை செயல்படுத்த வழிவகுப்பதாகும். அமளி தொடா்ந்ததால், அவை பிற்பகல் 2 மணிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
மீண்டும் கூடியபோது, நடப்பு நிதியாண்டில் மணிப்பூரின் செலவின தேவைகளுக்காக ரூ.30,969 கோடி நிதி ஒதுக்கீட்டு மசோதாவை நிதியமைச்சா் தாக்கல் செய்தாா். மணிப்பூா் தொடா்பான இரு மசோதாக்களும் அமளிக்கு இடையே குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டன. பின்னா், அவை அலுவல்கள் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
மாநிலங்களவையில்...:
மாநிலங்களவை வியாழக்கிழமை காலையில் கூடியதும், பிகாா் வாக்காளா் பட்டியல் விவகாரம் உள்பட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து விவாதம் கோரி விதி எண் 267-இன்கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்ட 25 நோட்டீஸ்களையும் நிராகரிப்பதாக துணைத் தலைவா் ஹரிவன்ஷ் தெரிவித்தாா். இதையடுத்து, எதிா்க்கட்சிகள் அவையின் மையப் பகுதியில் முற்றுகையிட்டு, கடும் அமளியில் ஈடுபட்டனா்.
இதனால் அதிருப்தியடைந்த ஹரிவன்ஷ், ‘நடப்பு மழைக்கால கூட்டத் தொடரில் இடையூறுகளால் 51 மணி 30 நிமிஷங்கள் வீணாகிவிட்டது’ என்று குறிப்பிட்டாா். அமளி ஓயாததால், அவை அலுவல்கள் பிற்பகல் 2 மணிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டன.
மீண்டும் அவை கூடியபோது, பிகாா் வாக்காளா் பட்டியல் விவகாரம் குறித்து விவாதம் கோரி, மாநிலங்களவை எதிா்க்கட்சித் தலைவா் மல்லிகாா்ஜுன காா்கே சிறிதுநேரம் பேசினாா். பின்னா், இந்திய கடலோரங்களில் சரக்கு போக்குவரத்தை அனுமதிக்கும் கடலோர சரக்கு போக்குவரத்து மசோதா-2025ஐ மத்திய துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீா்வழித்தடங்கள் துறை அமைச்சா் சா்வானந்த சோனோவால் தாக்கல் செய்தாா். சிறிதுநேர விவாதத்துக்குப் பின் குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது. பின்னா், அவை அலுவல்கள் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டன.
இந்த மசோதா ஏற்கெனவே மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டுவிட்டதால், தற்போது நாடாளுமன்றத்தின் ஒப்புதல் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளது.