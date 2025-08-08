சுதந்திர தின பாதுகாப்பு: தில்லி காவல்துறை ஆணையா் ஆலோசனை
சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்திற்கு முன்னதாக தில்லி காவல்துறை தலைமையகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை மாநிலங்களுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம் நடைபெற்றது.
இது குறித்து தில்லி காவல் துறை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பது, தில்லி காவல் ஆணையா் எஸ்.பி.கே. சிங் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில் ஹரியானா, பஞ்சாப், உத்தரப்பிரதேசம், மத்தியப் பிரதேசம், இமாச்சலப் பிரதேசம், ஜாா்க்கண்ட், உத்தரகண்ட், பிகாா், ராஜஸ்தான், சண்டிகா் ஆகிய மாநிலங்களைச் சோ்ந்த மூத்த காவல்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் மத்திய புலனாய்வு/அமலாக்க முகமைகளின் மூத்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.
ஸ்ப். சிஎஸ்பி/போக்குவரத்து பிரிவு, , குற்றம், புலனாய்வுப் பிரிவு, போக்குவரத்து பிரிவுகள், குற்றப் பிரிவு, கூட்டு சிஎஸ்பி/ரேஞ்சுகள், ரயில்வே மற்றும் மெட்ரோ துறைகளை சாா்ந்த அதிகாரிகள் கூட்டத்திலும் கலந்து கொண்டாா்.
மூத்த அதிகாரிகள் உளவுத்துறை தகவல்கள் மற்றும் எல்லை சோதனை, சந்தேகத்திற்கிடமான நபா்களின் சரிபாா்ப்பு உள்ளிட்ட பயங்கரவாத எதிா்ப்பு நடவடிக்கைகளை பகிா்ந்து கொண்டனா்.
திறந்தவெளியில் இருந்து பாராகிளைடா்கள், ட்ரோன்கள் மற்றும் பிற பறக்கும் பொருள்களின் இயக்கம் தொடா்பான பிரச்னைகள் விவாதிக்கப்பட்டன. சந்தேகத்திற்கிடமான கூறுகள்/வாகனங்களின் இயக்கம் குறித்த முன்கூட்டிய தகவல்கள் கொடுக்க வலியுறுத்தப்பட்டன. என். சி. ஆரில் செயல்படும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான கும்பல்கள் மற்றும் சட்டவிரோத துப்பாக்கிகள் மற்றும் போதைப்பொருள்களை வழங்குவது தொடா்பான சம்பவங்களும் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டன.
சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்களின் போது போக்குவரத்து கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் எல்லைகளில் அங்கீகரிக்கப்படாத ஊடுருவலை சரிபாா்க்க நடவடிக்கைகள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன, மேலும் மற்ற மாநிலங்களின் அனைத்து அதிகாரிகளும் இதை திறம்பட செயல்படுத்துவதை உறுதி செய்வதற்காக ஒத்துழைக்கவும் ஒருங்கிணைக்கவும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டனா்.
நவீன தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி டெல்லி மற்றும் என். சி. ஆரில், குறிப்பாக வெளிநாடுகளில் இருந்து செயல்படும் குற்றவியல் கும்பல்களுக்கு எதிராக தீவிர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் தில்லி காவல் ஆணையா் வலியுறுத்தினாா். அவா்களுக்கு எதிராக ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கை எடுக்க ஒரு கூட்டு செயல் திட்டம்/மூலோபாயத்தை வகுக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை அவா் தெரிவித்தாா்.