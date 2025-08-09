சட்டவிரோதமாக ஊடுருவியவா்களுக்கு வாக்குரிமை கிடையாது: அமித் ஷா திட்டவட்டம்
நாட்டுக்குள் சட்டவிரோதமாக ஊடுருவியவா்களுக்கு வாக்களிக்க உரிமை கிடையாது என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா திட்டவட்டமாக தெரிவித்தாா்.
மேலும், தங்களின் வாக்கு வங்கியைப் பாதுகாக்கவே, பிகாா் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்துக்கு எதிா்க்கட்சிகள் எதிா்ப்பு தெரிவிக்கின்றன என்றும் அவா் குற்றஞ்சாட்டினாா்.
நடப்பாண்டு இறுதியில் பேரவைத் தோ்தல் நடைபெறும் பிகாரில் தகுதியற்ற வாக்காளா்களின் பெயா்களை களையெடுப்பதாக குறிப்பிட்டு, தோ்தல் ஆணையத்தால் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் முதல்கட்டப் பணிகள் அண்மையில் நிறைவடைந்து, வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. இதில் 65 லட்சம் பேரின் பெயா்கள் இடம்பெறவில்லை.
தோ்தல் ஆணையத்தின் இந்த நடவடிக்கை, பாஜகவுக்கு சாதகமாக பலரின் வாக்குரிமையை பறிக்கும் செயல் என்று எதிா்க்கட்சிகள் விமா்சித்து வருகின்றன. இந்த திருத்தத்தை வாபஸ் பெறக் கோரி, நாடாளுமன்றத்தின் உள்ளேயும் வெளியேயும் எதிா்க்கட்சிகள் போராடி வருகின்றன.
இந்நிலையில், பிகாரின் சீதாமா்ஹி மாவட்டத்தில் புனெளரா தாம் பகுதியில் உள்ள சீதாதேவி கோயிலின் மறுமேம்பாட்டுப் பணிகளுக்கு உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷா வெள்ளிக்கிழமை அடிக்கல் நாட்டினாா்.
‘வாக்கு வங்கி பறி போவதால் எதிா்ப்பு’:
பின்னா் பொதுக் கூட்டத்தில் அவா் பேசியதாவது:
வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து சட்டவிரோத ஊடுருவல்காரா்களின் பெயா்கள் நீக்கப்பட வேண்டும். அவா்களுக்கு வாக்களிக்க உரிமை கிடையாது. வங்கதேசத்தில் இருந்து சட்டவிரோதமாக ஊடுருவியவா்களே காங்கிரஸ் மற்றும் ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளத்தின் வாக்கு வங்கி. அவா்களின் பெயா்கள் நீக்கப்படுவதால், சிறப்பு தீவிர திருத்தத்துக்கு இரு கட்சிகளும் கடும் எதிா்ப்பு தெரிவிக்கின்றன.
அரசமைப்புச் சட்ட நகலை காண்பித்தபடி வலம்வரும் ராகுல் காந்தி, அதை முழுமையாக படிக்க வேண்டும். இந்திய குடிமக்கள் அல்லாதோருக்கு வாக்குரிமை கிடையாது என்பது அரசமைப்புச் சட்டத்தில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பிகாா் வாக்காளா் பட்டியலில் தகுதியுடையவா்கள் நீக்கப்பட்டதாகவோ அல்லது தகுதியற்றவா்கள் சோ்க்கப்பட்டதாகவோ ஒரு ஆட்சேபத்தைக் கூட எதிா்க்கட்சிகளால் முன்வைக்க முடியவில்லை.
மீண்டும் பாஜக கூட்டணி ஆட்சி
பஹல்காம் தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆபரேஷன் சிந்தூா் நடவடிக்கைக்கு நாடாளுமன்றத்தில் எதிா்க்கட்சிகள் எதிா்ப்பு தெரிவித்தன. முந்தைய காங்கிரஸ் ஆட்சியில் பயங்கரவாத தாக்குதல்கள் அடிக்கடி நிகழ்ந்தன. இப்போது, பிரதமா் மோடியின் ஆட்சியின்கீழ் இந்தியா மாறிவிட்டது. பயங்கரவாதிகளை அவா்களின் மறைவிடங்களிலேயே நமது ராணுவம் அழித்தொழிக்கிறது.
எதிா்வரும் பிகாா் பேரவைத் தோ்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அதிக பெரும்பான்மையுடன் வெற்றி பெற்று மீண்டும் ஆட்சியமைக்கும். பிகாரில் ராஷ்ட்ரீய ஜனதா தளம் ஆட்சியில் ரெளடிகளின் ஆதிக்கம் ஊக்குவிக்கப்பட்டது. மாநிலத்தின் வளா்ச்சிக்கு அக்கட்சி எதுவும் செய்யவில்லை. ரயில்வே அமைச்சராக லாலு பிரசாத் பதவி வகித்தபோது, பிகாா் ரயில்வே உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களுக்கு ரூ.1,132 கோடியே ஒதுக்கப்பட்டது. எங்களது அரசு ரூ.10,000 கோடிக்கும் மேல் ஒதுக்கியுள்ளது என்றாா் அவா்.
ரூ.822 கோடி மதிப்பில் சீதா தேவி கோயில் பணிகள்
சீதா தேவி பிறந்த இடமாக கருதப்படும் சீதாமா்ஹியில் உள்ள ஜானகி ஜன்மஸ்தலி கோயிலில் ரூ.822 கோடி மதிப்பில் மறுமேம்பாட்டுப் பணிகளுக்கு அமித் ஷா அடிக்கல் நாட்டி, புதிய கோயிலின் மாதிரி வடிவத்தை திறந்துவைத்தாா். அயோத்தி ராமா் கோயில் போல் இங்கும் விரிவான மேம்பாட்டுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.
சீதாமா்ஹி-புது தில்லி இடையிலான அம்ருத் பாரத் ரயில் சேவையையும் அவா் தொடங்கி வைத்தாா். இந்நிகழ்ச்சியில், முதல்வா் நிதீஷ் குமாா், துணை முதல்வா் சாம்ராட் செளதரி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.