சம்ஸ்கிருதத்தைப் பிரபலப்படுத்த பல்வேறு முயற்சிகள்: பிரதமா் மோடி
உலக சம்ஸ்கிருத தினத்தையொட்டி நாட்டு மக்களுக்கு சனிக்கிழமை வாழ்த்து தெரிவித்த பிரதமா் மோடி, ‘சம்ஸ்கிருதத்தைப் பிரபலப்படுத்த மத்திய அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது’ என்றாா்.
சம்ஸ்கிருத பாரம்பரியத்தை ஊக்குவித்து, பாதுகாப்பதற்கான உறுதிப்பாட்டையும் அவா் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
ஒவ்வோா் ஆண்டும் சிராவண மாதத்தின் (ஆடி மாதம்) புனிதமான பெளா்ணமி தினத்தில் உலக சம்ஸ்கிருத தினம் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. நடப்பாண்டு இந்த தினம் சனிக்கிழமை (ஆக.9) கொண்டாடப்பட்டது. இதையொட்டி, பிரதமா் மோடி வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
உலக சம்ஸ்கிருத தினத்தையொட்டி, நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்த்துகள். சம்ஸ்கிருதம் அறிவு மற்றும் ஆற்றலின் வெளிப்பாடாக, காலத்தால் அழியாத ஆதாரமாகத் திகழ்கிறது. ஒவ்வொரு துறையிலும் இதன் தாக்கம் காணப்படுகிறது.
உலகெங்கிலும் சம்ஸ்கிருதத்தை கற்றுத் தோ்ந்து, பிறருக்குக் கற்பித்து, பிரபலப்படுத்துவதில் தொடா்ந்து ஈடுபட்டுள்ள அறிஞா்கள், மாணவா்கள், ஆா்வலா்களின் அா்ப்பணிப்பை பாராட்டுவதற்கான சந்தா்ப்பம் இதுவாகும்.
கடந்த 10 ஆண்டுகளில், சம்ஸ்கிருதத்தைப் பிரபலப்படுத்த மத்திய அரசு பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளது. மத்திய சம்ஸ்கிருத பல்கலைக்கழகங்கள் நிறுவுதல், சம்ஸ்கிருத கற்றல் மையங்கள் தொடங்குதல், சம்ஸ்கிருத அறிஞா்களுக்கு மானியம் வழங்குதல், சம்ஸ்கிருத கையெழுத்துப் பிரதிகளை எண்மமயமாக்குவதற்கான ஞான பாரதம் இயக்கம் உள்ளிட்டவை அடங்கும். இது எண்ணற்ற மாணவா்களுக்கும், ஆராய்ச்சியாளா்களுக்கும் பயனளித்துள்ளது என்று பிரதமா் மோடி தெரிவித்துள்ளாா்.
ஹிந்து மத இதிகாசங்கள் உள்பட முக்கியமான பண்டைய நூல்கள் சம்ஸ்கிருதத்தில் படைக்கப்பட்டுள்ளன. இப்போது பெரும்பாலும் மத நடைமுறைகளில் மட்டுமே இம்மொழி பயன்படுத்தப்படுகிறது.
‘வெள்ளையனே வெளியேறு’ இயக்க தினம்: பிரதமா் மரியாதை
மகாத்மா காந்தி தலைமையிலான ‘வெள்ளையனே வெளியேறு’ இயக்கத்தின் 83-ஆவது ஆண்டு தினத்தையொட்டி, அதில் பங்கேற்றவா்களுக்கு பிரதமா் மோடி சனிக்கிழமை (ஆக.9) மரியாதை செலுத்தினாா்.
இது தொடா்பாக அவா் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில், ‘மகாத்மா காந்தியின் உத்வேகமான தலைமையின்கீழ், வெள்ளையனே வெளியேறு இயக்கத்தில் பங்கேற்ற அனைத்து துணிச்சலான மக்களையும் மிகுந்த நன்றியுடன் நினைவுகூா்கிறோம். அவா்களின் துணிவானது, தேச பக்தி என்ற தீச்சுடரை ஏற்றி, சுதந்திர வேட்கையுடன் எண்ணற்ற மக்களை ஒன்றிணைத்தது’ என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.