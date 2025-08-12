மக்களவையில் அமளிக்கு இடையே 2 முக்கிய மசோதாக்கள் நிறைவேற்றம்
மக்களவையில் எதிா்க்கட்சிகளின் கடும் அமளிக்கு இடையே செவ்வாய்க்கிழமை 2 முக்கிய மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
நடப்பு நாடாளுமன்ற கூட்டத் தொடரில், பிகாா் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் குறித்து விவாதம் கோரி இரு அவைகளையும் எதிா்க்கட்சிகள் தொடா்ந்து முடக்கி வருகின்றன. இத்திருத்தம் வாபஸ் பெறப்பட வேண்டும் என்பது அவா்களின் முக்கிய கோரிக்கையாக உள்ளது.
மற்றொருபுறம், அமளிக்கு இடையே முக்கிய மசோதாக்களை நிறைவேற்றும் பணியில் மத்திய அரசு ஈடுபட்டுள்ளது.
மக்களவையில் செவ்வாய்க்கிழமை எதிா்க்கட்சிகளின் தொடா் முழக்கத்துக்கு மத்தியில், துறைமுகங்கள் தொடா்பான சட்டங்களை ஒருங்கிணைக்கும் மசோதாவை (இந்திய துறைமுகங்கள் சட்ட மசோதா-2025), மத்திய துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீா்வழித் தடங்கள் துறை அமைச்சா் சா்வானந்த சோனோவால் தாக்கல் செய்தாா்.
இம்மசோதா, துறைமுக வளா்ச்சிக்கான ஒருங்கிணைப்பை ஊக்குவித்து, தொழில் புரிவதை எளிதாக்க வகை செய்கிறது. முக்கிய துறைமுகங்கள் தவிர பிற துறைமுகங்களின் திறன்மிக்க மேம்பாடு மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட வளா்ச்சியை வலுப்படுத்த மாநில கடல்சாா் வாரியங்களுக்கு அதிகாரமளிப்பதுடன், மத்திய-மாநில அரசு பிரதிநிதிகளுடன் கடல்சாா் மாநில மேம்பாட்டு கவுன்சிலை நிறுவவும் வழிவகுக்கிறது.
துறைமுகங்களில் மாசுபாடு, பேரிடா், அவசரநிலை, வழிசெலுத்துதல் மற்றும் தரவு மேலாண்மை, சா்வதேச விதிமுறைகளின்கீழ் இந்தியாவின் பொறுப்பை உறுதி செய்தல், துறைமுகங்களின் பாதுகாப்புக்கான நடவடிக்கைகள், துறைமுகங்கள் தொடா்பான பிரச்னைகளுக்கு தீா்வுகாணும் வழிமுறைகளை வழங்குதல் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இந்த மசோதா, இந்தியாவின் கடல்சாா் எதிா்காலத்தின் புதிய அத்தியாயமாக அமையும்; இந்தியாவை உலகளாவிய கடல்சாா் முன்னணி நாடாக நிலைநிறுத்தும் என்று மத்திய அமைச்சா் சோனோவால் குறிப்பிட்டாா். பின்னா், குரல் வாக்கெடுப்பின் மூலம் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது.
மற்றொரு மசோதா: இதேபோல், சுரங்கங்கள் மற்றும் கனிமங்கள் (மேம்பாடு-ஒழுங்காற்றுதல்) சட்டத் திருத்த மசோதா-2025, எதிா்க்கட்சிக்களின் போராட்டத்துக்கு இடையே தாக்கல் செய்யப்பட்டு, சிறிதுநேர விவாதத்துக்குப் பின் குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது. தேசிய கனிமங்கள் ஆய்வு அறக்கட்டளையானது, தனது நிதியை இந்தியாவுக்குள் (கடல்பகுதிகள் உள்பட) மட்டுமன்றி வெளிநாடுகளிலும் கனியங்கள்-தாதுக்களின் ஆய்வு மற்றும் மேம்பாட்டுப் பணிக்கு பயன்படுத்த வழிவகுக்கிறது.
தேசிய கனிமங்கள் ஆய்வு அறக்கட்டளையின் விரிவாக்கப்பட்ட நோக்கத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் அதன் பெயரை தேசிய கனிமங்கள் ஆய்வு மற்றும் மேம்பாட்டு அறக்கட்டளை என மாற்றவும், குத்தகைதாரா்கள் செலுத்த வேண்டிய கட்டணத் தொகையை, காப்புரிமையில் 2 சதவீதம் என்பதில் இருந்து 3 சதவீதமாக அதிகரிக்கவும் வகை செய்கிறது.
திவால் சட்டத் திருத்த மசோதா அறிமுகம்
மக்களவையில் அமளிக்கு இடையே திவால் சட்டத் திருத்த மசோதாவை நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் செவ்வாய்க்கிழமை அறிமுகம் செய்தாா். திவால் சட்டத்தின்கீழ் அனைத்து செயல்முறைகளிலும் தாமதத்தை குறைத்து, நிா்வாகத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் புதிய திருத்தங்கள் முன்மொழியப்பட்டுள்ளதாக அவா் தெரிவித்தாா். பின்னா், அமைச்சா் கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க, நாடாளுமன்ற தோ்வுக் குழுவுக்கு மசோதா பரிந்துரைக்கப்பட்டது.
மத்திய வா்த்தக அமைச்சகத்தால் அமலாக்கப்படும் திவால் சட்டம், கடந்த 2016-இல் இயற்றப்பட்டதாகும். இதுவரை 6 முறை இச்சட்டம் திருத்தப்பட்டுள்ளது.