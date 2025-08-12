வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் சோ்ப்பு, நீக்கம்: தோ்தல் ஆணையத்துக்கே அதிகாரம்- உச்சநீதிமன்றம்
வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா்களைச் சோ்ப்பதும், நீக்குவதும் தோ்தல் ஆணையத்தின் அதிகார வரம்புக்குள்பட்டது என்று உச்சநீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தது.
பிகாா் வாக்களா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளுக்கு எதிராக எதிா்க்கட்சியினா், தன்னாா்வ அமைப்பினா் தாக்கல் செய்த மனுக்கள் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதிகள் சூா்ய காந்த், ஜாய்மால்ய பாக்சி ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு முன்பாக செவ்வாய்க்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது.
வாக்குரிமையை இழக்கும் வாதம் செயலிழப்பு: அப்போது பேசிய நீதிபதிகள், ‘பிகாரில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளுக்கு இணங்கி, அங்குள்ள 7.9 கோடி வாக்காளா்களில் 7.24 கோடி வாக்காளா்கள் விவரக்குறிப்பு படிவங்களை சமா்ப்பித்துள்ளனா். இது அந்தப் பணிகளால் ஒரு கோடி போ் வாக்குரிமையை இழக்கக் கூடும் என்ற வாதத்தை செயலிழக்கச் செய்கிறது’ என்று தெரிவித்தனா்.
மனுதாரா் ஒருவா் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞா் கபில் சிபல், ‘சிறப்பு தீவிர திருத்தத்துக்காக தோ்தல் ஆணையம் குறிப்பிட்ட ஆவணங்கள், பெரும்பாலான பிகாா் மக்களிடம் இல்லை’ என்றாா்.
இதைக் கேட்ட நீதிபதி சூா்ய காந்த், ‘பிகாா் மக்களிடம் ஆவணங்களே இல்லை என்று கூறுவது பொதுப்படையான வாதமாக உள்ளது. அவா்களிடம் ஆதாா், குடும்ப அட்டைகள் உள்ளதல்லவா’ என்று கேள்வி எழுப்பினாா்.
ஆதாா் குடியுரிமைக்கான ஆதாரம் அல்ல என்று தோ்தல் ஆணையம் கூறுவதாக கபில் சிபல் தெரிவித்தாா். அது தோ்தல் ஆணையத்தின் கூற்று மட்டுமல்ல, ஆதாா் சட்டமே அவ்வாறுதான் கூறுகிறது என்று நீதிபதி சூா்ய காந்த் கூறினாா்.
தோ்தல் ஆணையம் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞா் ராகேஷ் துவிவேதி, ‘2003-ஆம் ஆண்டு பிகாா் வாக்காளா் பட்டியலில் இடம்பெற்றவா்களில் சுமாா் 6.5 கோடி வாக்காளா்கள், சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின்போது தங்களுக்காகவோ, தங்கள் பெற்றோருக்காகவோ எந்தவொரு ஆவணத்தையும் சமா்ப்பிக்க தேவையில்லை’ என்றாா்.
பிகாரில் மொத்தம் 8.18 கோடி போ்: அரசியல் ஆா்வலா் யோகேந்திர யாதவ் நேரில் ஆஜராகி, ‘பிகாரில் 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவா்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 8.18 கோடியாகும். ஆனால், 7.9 கோடி வாக்காளா்களே உள்ளனா். வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து வாக்காளா்களை நீக்கவே சிறப்பு தீவிர திருத்தம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது’ என்றாா்.
கபில் சிபல் வாதிடுகையில், ‘தோ்தல் ஆணையத்தின் கூற்றுக்கு மாறாக, பிகாரில் உள்ள ஒரு தொகுதியில் உயிரிழந்துவிட்டதாக அறிவிக்கப்பட்ட 12 போ் உயிருடன் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது’ என்றாா்.
இதற்குப் பதிலளித்த ராகேஷ் துவிவேதி, ‘வாக்காளா் பட்டியல் தயாரிப்பு தற்போது வரைவு கட்டத்தில்தான் உள்ளது. இந்தக் கட்டத்தில் அங்கொன்றும், இங்கொன்றுமாக குறைபாடுகள் இருப்பது அதன் தன்மையாகும். அந்தக் குறைபாடுகள் பின்னா் சரிசெய்யப்படும்’ என்றாா்.
அவநம்பிக்கையைத் தவிர வேறு எதுவுமில்லை: இந்த வாதங்களைக் கேட்ட நீதிபதிகள், ‘குடியுரிமையை வழங்கவும், பறிக்கவும் வழிவகை செய்யும் சட்டத்தை நாடாளுமன்றம்தான் நிறைவேற்ற வேண்டும். ஆனால், வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா்களைச் சோ்ப்பதும், நீக்குவதும் தோ்தல் ஆணையத்தின் அதிகார வரம்புக்குள்பட்டது. பிகாா் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் மீது அவநம்பிக்கையைத் தவிர, வேறு எந்த பிரச்னையும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை’ என்று தெரிவித்தனா்.
மனுதாரா்களில் ஒருவா் சாா்பாக ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞா் அபிஷேக் சிங்வி, ‘உத்தேசமாக 5 கோடி பேரின் குடியுரிமையை சந்தேகித்து, வாக்காளா் பட்டியலில் இருந்து அவா்களை நீக்கமுடியாது’ என்று வாதிட்டாா்.
இதைக் கேட்ட நீதிபதிகள், ‘சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியின்போது சந்தேகத்துக்குரிய வகையில் ஏதேனும் கண்டறியப்பட்டால், நீக்கப்பட்ட அனைவரையும் நிகழாண்டின் வாக்காளா் பட்டியலில் சோ்க்க உத்தரவிடுவோம்’ என்று தெரிவித்தனா்.
ஆதாா், வாக்காளா் அட்டை-தோ்தல் ஆணைய முடிவு ஏற்பு: பிகாரில் குடியுரிமை ஆதாரமாக ஆதாா், வாக்காளா் அட்டைகளை மட்டும் ஏற்க முடியாது என்ற தோ்தல் ஆணையத்தின் முடிவை நீதிபதிகள் ஏற்றுக்கொண்டனா். குடியுரிமையை நிரூபிக்க பிற ஆவணங்களையும் வழங்க வேண்டும் என்று அவா்கள் தெரிவித்தனா். இந்த வழக்கு விசாரணை புதன்கிழமை தொடர உள்ளது.