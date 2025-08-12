இந்தியா

திருப்பதி மலைப்பாதையில் செல்ல வாகனங்களுக்கு ஃபாஸ்டேக் கட்டாயம்!

திருப்பதி மலைப்பாதையில் செல்லும் வாகனங்களுக்கு ஃபாஸ்டேக் கட்டாயம் என அறிவிப்பு...
FASTag is mandatory for vehicles in Tirupati temple
திருப்பதி
Published on
Updated on
1 min read

வருகிற ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி முதல் திருப்பதி மலைப் பாதையில் செல்ல வாகனங்களுக்கு ஃபாஸ்டேக் கட்டாயம் என தேவஸ்தானம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

திருப்பதி திருமலை கோயிலுக்குச் செல்லும் வாகனங்கள் சோதனைக்குப் பிறகும் அலிபிரி சோதனைச் சாவடியில் கட்டணம் செலுத்திய பிறகும் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில் சோதனைச் சாவடிகளில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்படுவதால் ஃபாஸ்டேக் முறையில் கட்டண வசூலிப்பு நடைமுறைக்கு வரவிருக்கிறது.

வருகிற ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி முதல் திருப்பதி மலையில் செல்லும் வாகனங்களுக்கு ஃபாஸ்டேக் கட்டாயம் எனவும் ஃபாஸ்டேக் இல்லாதவர்கள் புதிதாகப் பெற ஐசிஐசிஐ வங்கியுடன் இணைந்து அலிபிரி சோதனைச் சாவடியில் ஃபாஸ்டேக் மையங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது.

ஃபாஸ்டேக் இல்லாத வாகனங்கள் அதனைப் பெற்ற பிறகே அனுமதிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Tirumala Tirupati Devasthanam announced that FASTags will be mandatory for vehicles travelling on the Tirupati hill route from August 15th.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

fastag
Tirupati Temple
Tirupati Devasthanam

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com