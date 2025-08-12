2017-க்குப் பின்... சில்லறை பணவீக்கம் 8 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு குறைவு!

கடந்த ஜூலை மாதத்தில் சில்லறை பணவீக்கம் எட்டு ஆண்டுகளில் இல்லாத குறைந்தபட்ச அளவான 1.55 சதவீதமாகக் குறைந்தது.
காய்கறிகள் உள்ளிட்ட உணவுப் பொருள்களின் விலைகள் குறைந்ததாலும், பரவலான பருவமழையின் தாக்கத்தாலும் ஜூலையில் பணவீக்கம் குறைந்ததாக மத்திய அரசு செவ்வாய்க்கிழமை(ஆக. 12) வெளியிட்ட தரவுகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஜூலையில் பதிவான சில்லறை பணவீக்கம், கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு ஜூனில் பதிவான சில்லறை பணவீக்கம் (1.46 சதவீதத்துக்குப் பின்) பதிவாகியுள்ள மிகக் குறைந்த அளவாக பார்க்கப்படுகிறது.
சில்லறை பணவீக்கம் கடந்த ஜூன் மாதத்தில் 2.1 சதவீதமாகவும், மே மாதத்தில் 2.82 சதவீதமாகவும் பதிவானது. 2024 நவம்பா் முதல் பணவீக்கம் தொடா்ந்து குறைந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.