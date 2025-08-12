இந்தியா

2017-க்குப் பின்... சில்லறை பணவீக்கம் 8 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு குறைவு!

சில்லறை பணவீக்கம் 8 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவாக கடந்த ஜூலையில் 1.55 சதவீதமாகக் குறைந்தது.
2017-க்குப் பின்... சில்லறை பணவீக்கம் 8 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு குறைவு!
கடந்த ஜூலை மாதத்தில் சில்லறை பணவீக்கம் எட்டு ஆண்டுகளில் இல்லாத குறைந்தபட்ச அளவான 1.55 சதவீதமாகக் குறைந்தது.

காய்கறிகள் உள்ளிட்ட உணவுப் பொருள்களின் விலைகள் குறைந்ததாலும், பரவலான பருவமழையின் தாக்கத்தாலும் ஜூலையில் பணவீக்கம் குறைந்ததாக மத்திய அரசு செவ்வாய்க்கிழமை(ஆக. 12) வெளியிட்ட தரவுகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜூலையில் பதிவான சில்லறை பணவீக்கம், கடந்த 2017-ஆம் ஆண்டு ஜூனில் பதிவான சில்லறை பணவீக்கம் (1.46 சதவீதத்துக்குப் பின்) பதிவாகியுள்ள மிகக் குறைந்த அளவாக பார்க்கப்படுகிறது.

சில்லறை பணவீக்கம் கடந்த ஜூன் மாதத்தில் 2.1 சதவீதமாகவும், மே மாதத்தில் 2.82 சதவீதமாகவும் பதிவானது. 2024 நவம்பா் முதல் பணவீக்கம் தொடா்ந்து குறைந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Retail inflation slipped to an eight-year low of 1.55% in July

Retail inflation
பணவீக்கம்
inflation
சில்லறை பணவீக்கம்
சில்லறை பணவீக்கம் சரிவு

