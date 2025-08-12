இஸ்ரேல் வன்முறைக்கு இந்திய அரசின் மௌனம் வெட்கக்கேடானது: பிரியங்கா!

இஸ்ரேல் அரசு இனப்படுகொலை செய்துவருவதையும், பாலஸ்தீன மக்கள் மீது இஸ்ரேல் பேரழிவைக் கட்டவிழ்த்து விடும்போது இந்திய அரசு மௌனமாக நிற்பது வெட்கக்கேடானது என்று காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி கடுமையாகக் கண்டித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக பிரியங்கா வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில்,
கடந்த 2 ஆண்டுகளாகப் போர் தொடுக்கும் இஸ்ரேல் அரசு இதுவரை 60 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்களைக் கொன்று குவித்துள்ளது. அவர்களில் 18,430 பேர் குழந்தைகள். மேலும் பலர் பட்டினியால் நாள்தோறும் உயிரிழக்கும் நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த குற்றங்களை மௌனமாகவும் செயலற்றதாகவும் செயல்படுத்துவது குற்றமாகும். இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன மக்கள் மீது பேரழிவை கட்டவிழ்த்து விடும்போது இந்திய அரசு மௌனமாக இருப்பது வெட்கக்கேடானது என்று அவர் கூறினார்.
மற்றொரு பதிவில், ஐந்து அல்-ஜசீரா செய்தியாளர்களின் கொலை பாலஸ்தீன மண்ணில் செய்யப்பட்ட மற்றொரு கொடூரமான குற்றம் என்றும், உண்மைக்காக நிற்கத் துணிபவர்களின் அளவிடமுடியாத தைரியம் இஸ்ரேலிய அரசின் வன்முறை மற்றும் வெறுப்பால் ஒருபோதும் உடைக்கப்படாது என்று வலியுறுத்தினார்.
காஸாவில் செய்தியாளர்கள் தங்கியிருந்த கூடாரத்தின் மீது இஸ்ரேல் குறிவைத்து நடத்திய தாக்குதலில் பிரபலமான அல்-ஜசீரா பத்திரிகையாளர் அனஸ் அல்-ஷெரிப் மற்றும் நான்கு பத்திரிகையாளர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.
ஐந்து அல்-ஜசீரா பத்திரிகையாளர்களின் கொடூரமான கொலை பாலஸ்தீன மண்ணில் செய்யப்பட்ட மற்றொரு கொடூரமான குற்றம் என்று பிரியங்கா காந்தி கூறினார்.
பெரும்பாலான ஊடகங்கள் அதிகாரத்திற்கும் வர்த்தகத்திற்கும் அடிமைப்படுத்தப்பட்ட உலகில், இந்த துணிச்சலான ஆன்மாக்கள் உண்மையான பத்திரிகை என்றால் என்ன என்பதை நமக்கு நினைவூட்டின. அவர்கள் நிம்மதியாக இளைப்பாறட்டும் என்று அவர் கூறினார்.
பிரியங்கா காந்தி, காஸாவில் இஸ்ரேலின் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக குரல் எழுப்பி வருகிறார், மேலும் பாலஸ்தீனியர்களுடன் ஒற்றுமையையும் வெளிப்படுத்தி வருகிறார்.
சர்வதேச மனிதாபிமான சட்டத்தைக் கடுமையாக மீறும் வகையில், பத்திரிகையாளர்களின் கூடாரத்தைக் குறிவைத்து ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்தப்பட்ட வான்வழித் தாக்குதலை ஐ.நா. மனித உரிமைகள் அலுவலகம் திங்களன்று கண்டித்துள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.