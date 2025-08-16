வெளியுறவுச் செயலர் விக்ரம் மிஸ்ரி நாளை நேபாளம் பயணம்!

வெளியுறவுச் செயலர் விக்ரம் மிஸ்ரி நாளை நேபாளம் செல்கிறார். இரண்டு நாள் பயணமாக மிஸ்ரி காத்மாண்டு செல்கிறார்.
இந்தப் பயணத்தின்போது, இரு நாட்டின் வெளியுறவுச் செயலர்களும் இந்தியா - நேபாளம் இடையிலான உறவு குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளதாகவும், அதிலும் குறிப்பாக இரு நாட்டுக்கான பயண இணைப்பு, வளர்ச்சியில் கூட்டுறவு உள்ளிட்டவை பேச்சுவார்த்தையில் முக்கியமாக விவாதிக்கப்படும் என்று நேபாள வெளியுறவு அமைச்சகம் தரப்பிலிருந்து இன்று(ஆக. 16) வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
